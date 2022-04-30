Чем заняться в саду в мае

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На Урале в мае устанавливаются теплые температуры, почва прогревается и садоводы дают официальный старт новому сезону. Что же делать на садовом участке в ближайший месяц?

Размножить ягодные кустарники — малину, смородину, крыжовник и другие. Лучшим способом признают размножение отводками. С этой целью крепкую ветку куста пригибают к земле, отрезать ничего не нужно. Готовится небольшая ямка, наполняется плодородным грунтом, и в нее укладывают побег, после засыпают почвой и фиксируют при помощи скобы. Летом можно ждать от ветки появления небольшого саженца, который в будущем году вы отделите от кустарника и высадите.

В начале майских дней нужно сделать первою процедуру рыхления садовой земляники, что важно для разрушения верхнего плотного слоя почвы, препятствующего прохождению воздуха к ягодным корешкам, ведь недостаток кислорода мешает росту и развитию земляники. Также ягоды следует прополоть и подкормить.

Провести обработку деревьев и кустарников от вредителей, активизирующихся с приходом тепла. Бороться с насекомыми нужно не медля, иначе они размножатся. До начала цветения делается опрыскивание на основе биологических препаратов, если момент упущен и вредители заполонили участок, не обойтись без химических инсектицидов.





Для мая характерно появление ночных заморозков, так что проверяйте прогноз погоды. Для защиты будущего урожая чаще прибегают к дождеванию, поливу и задымлению. Если температуру обещают ниже 0°С, из шланга с распылителем нужно опрыскать ветви водой. Повторяется манипуляция раза 3—4 с перерывом в 15 минут. Образовавшимся слоем льда удастся сберечь деревья от замерзания. Либо можно перед морозом хорошо полить приствольные круги и укрыть эту часть земли пленкой. Вечером укрывной материал убирают, паром, идущим от земли, получится оградить от холода ветви, набравшие цвет. Еще помогает задымление: накануне заморозков по территории сада располагают дымовые кучи, в нижней части которых помещают сухой материал, а верх собирают из сырых листьев, мокрой травы или небольшого слоя земли. Целью садовода является не разведение огня, а создание дыма, окутывающего сад и сохраняющего теплый воздух.

Также в мае мульчируют почву приствольных кругов, чтобы защитить ее от сухости и замерзания, что благотворно и для плодородности земли, и улучшения ее структуры. Мульчировать можно торфом, перепревшей соломой, скошенной травой, корой деревьев, хвоей.





Проверьте смородину, одним из наиболее угрожающих состояний для нее является реверсия, или махровость листьев. Болезнь деформирует цветки — чашелистики, пестики и тычинки походят на фиолетовые лепестки, ягодки завязываются уродливые или вовсе отсутствуют, пятилопастные листья становятся трехлопастными, их окрас делается темно-зеленым. Пораженные побеги обрезают и сжигают, если заболевание запущено, от кустарника придется избавляться. Винят в болезни тлю и почкового клеща.

Обеспечьте корни ягодных кустов органическими подкормками или комплексными минеральными удобрениями. Можно взять птичий помет — 0,5 л на ведро воды, или коровяк (в такой же концентрации) + 1 ст. л. суперфосфата и 1 ч. л. сернокислого калия. Еще готовят травяной настой — 1 кг крапивы и окопника заливают 10 л воды, настаивают в тепле 7 дней. Затем разводят концентрат в воде (1:10), каждый куст поливают двумя литрами такого раствора. Для простоты вовсе можно приобрести универсальное удобрение.

В огороде нужно высадить в теплицу первую рассаду — баклажаны, перцы и томаты. При похолодании сеянцы защищают пленкой, расположенной на дугах. В начале мая сеют морковь, лук, чеснок, во вторую неделю — свеклу (этот корнеплод боится мороза). Также май — это время посадки второго хлеба россиян, то есть картофеля.





Семена петрушки, шпината, щавеля, базилика и прочих пряных трав рассыпают рядками, слегка присыпают землей и поливают, до всходов зелень лучше защитить укрывным материалом.

Во вторую неделю месяца приступают к высадке в открытый грунт капустной рассады (всех видов). За 10 дней до этого для саженцев рекомендуется начать закаливающие процедуры — в первые три дня в комнате, где расположена рассада, на несколько часов открывают окно (режим проветривания), в другие три дня саженцам дают «подышать» на балконе или улице. В период последних четырех дней сокращается полив, рассада выносится на открытый воздух и остается на улице до дня посадки в грунт.

Во второй половине мая высаживают теплолюбивые культуры: огурцы (их перемещают из теплицы), кабачки, тыкву, кукурузу, фасоль и другие.

В конце мая уже показываются всходы картофеля, а вместе с ними и сорняки. Чтобы трава не мешала расти культуре, проведите первую прополку. Также следует заняться рыхлением и окучиванием — это важно для корневой системы.

О том, как прививать деревья, читайте здесь, о правилах посадки саженцев — тут.

Благоприятные дни для работ: 3—6, 10—14, 17, 19, 23, 24 мая.

Неблагоприятные дни: 22, 29, 30 мая.