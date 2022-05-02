В Челябинской области пенсионерка перевела мошенникам 200 тысяч рублей

Злоумышленники убедили ее перевести сбережения на якобы безопасный счет

В Южноуральске Челябинской области женщина поддалась на уговоры мошенников и перевела им 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, полицейские разыскивают причастных к совершению преступления, сообщили 2 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

58-летняя женщина написала заявление в полицию, в котором рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил ее в том, что кто-то пытается взломать ее банковский счет, поэтому все имеющиеся на нем средства необходимо перевести на безопасный счет. Растерянная женщина поверила злоумышленнику и перевела свои сбережения на продиктованные ей номера телефонов.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данных противоправных деяний»,— уточнили в ведомстве.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, — пять лет лишения свободы.