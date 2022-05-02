В Магнитогорске до конца мая высадят 550 саженцев крупномерных деревьев

Работы по озеленению проведут на улично-дорожной сети

До конца мая в Магнитогорске высадят около 550 саженцев крупномерных деревьев на улично-дорожной сети. Работы пройдут преимущественно в южных районах города, сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

«До конца мая высадят порядка 550 саженцев крупномерных деревьев лиственных пород. Это будут клены остролистные, липы, ясени. Особое внимание уделят южным районам города, но озеленение также пройдет в Ленинском и Правобережном районах. В основном это будет компенсационная высадка»,— рассказала начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Магнитогорска Марина Зинурова.

Подрядчики будут ухаживать за высаженными деревьями на протяжении трех лет. В работу входит не только полив и обрезка деревьев, но и рыхление и удобрение.

Кроме того, в городе планируется работа по высадке кустарников и обустройству газонной части на круговых клумбах.

В минувшую пятницу в Магнитогорске прошла экологическая акция, в ходе которой всем желающим раздавали саженцы ели, сосны, сирени, кедра, ясеня, клена и рябины. Всего для жителей города было подготовлено 10 тысяч саженцев.