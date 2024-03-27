В Челябинской области реализуется более 200 инвестиционных проектов

Объем инвестиций по ним превысил 500 миллиардов рублей

Министерство экономического развития Челябинской области и региональный центр «Мой бизнес» курируют реализацию более 200 инвестиционных проектов различного масштаба с общим объемом инвестиций порядка 500 миллиардов рублей, следует из годового отчета ведомства.

Реализация инвестпроектов позволит создать почти 20 тысяч рабочих мест. Наиболее крупные проекты реализуются в обрабатывающей отрасли и сфере добычи полезных ископаемых. Это строительство завода минеральных удобрений в Карабаше (12,4 миллиарда рублей), строительство цинкового электролизного завода в Верхнем Уфалее (20,9 миллиарда рублей), разработка и освоение производства перспективного модельного ряда ведущих мостов и передних осей автомобилей «Урал» (16,8 миллиарда рублей).

Реализация проектов стала возможна в том числе благодаря действию территорий опережающего развития (ТОР). Всего в Челябинской области создано 5 ТОР в моногородах Верхнем Уфалее, Бакале, Озерске, Снежинске и Миассе. Комплексные меры господдержки способствуют эффективному развитию бизнеса в регионе, в результате чего растет валовой региональный продукт (ВРП).

«По итогам‑2023 ВРП превысит 2,5 триллиона рублей с ростом в сопоставимых ценах на 7,8% к 2022 году. Индекс физического объема ВРП за последние пять лет увеличится на 15,3%. Положительная динамика ВРП обусловлена, прежде всего, ростом промышленного производства, которое в структуре ВРП занимает порядка 40%. Индекс промышленного производства по итогам 2023 года составил 110,8% к 2022 году в основном за счет роста обрабатывающих производств на 13%, в том числе стабильной работы предприятий металлургии (+9,9% к 2022 году)», — приводит данные Минэкономразвития региона.

По итогам 2023 года Челябинская область находится на 13‑м месте по объему несырьевого неэнергетического экспорта среди всех регионов Российской Федерации. Партнерские отношения налажены с 114 странами мира. За последние пять лет на Южном Урале на четверть выросло количество экспортеров. В настоящее время их насчитывается порядка 2,7 тысячи, из которых более 2,6 тысячи — это малый и средний бизнес. Объем отгрузок продукции увеличился в Китай, Таджикистан, Киргизию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию.

В ноябре в Челябинске прошел Русский экономический форум, в рамках которого состоялось обсуждение целого ряда вопросов развития суверенной экономики России в XXI веке. Центральным событием основного дня и всего форума стала пленарная дискуссия «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России».







Реализация инвестпроектов и развитие экспортного потенциала позволит Челябинской области повысить свою экономическую и инвестиционную привлекательность, а также уровень и качество жизни жителей региона.

Среднемесячные доходы на душу населения в Челябинской области в 2023 году увеличились на 13% и составили 37 376 рублей. Реальные среднедушевые доходы составили 107%. Основным компонентом доходов населения является оплата труда.





За 2023 год среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций увеличилась на 16,2% и составила 58 425,4 рубля. Реальная заработная плата выросла на 10%.