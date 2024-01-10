Алексею Текслеру представили крупные инвестпроекты в агропроме Челябинской области

Новые комплексы помогут обеспечить продовольственную безопасность региона

Алексей Текслер 10 января 2024 года побывал с рабочим визитом на двух крупных предприятиях агропромышленной сферы региона, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Главе Южного Урала представили реализованные инвестиционные проекты.





В поселке Рощино губернатор ознакомился с работой нового логистического комплекса компании «Макфа». Он полностью автоматизирован, а за перемещением со стеллажей коробок с продукцией следят всего два оператора. После спуска специальной роботизированной установкой коробки попадают на ленты, а затем небольшие погрузчики перевозят продукцию в фуры, стоящие возле ворот логоцентра. Инвестпроект по модернизации и расширению производства и склада компания запустила в 2020 году.









«Логистический центр все обрабатывает в абсолютно автоматическом режиме: один оператор обеспечивает работу 27 тысяч палет. „Макфа“ — один из крупнейших экспортеров. За последние несколько лет компания на 25% обеспечила рост объемов производства, запустила две новые линии по производству макарон, плюс несколько мельниц, которые также обеспечили рост производства муки. Транспортно-логистический центр весь этот объем продукции обрабатывает и доставляет до потребителя», — отметил глава региона.









Затем губернатору представили новинки животноводческого комплекса «Племзавода» в деревне Касарги. Предприятие реализует инвестиционную программу. Один коровник на 320 голов и автоматизированный доильный зал на 72 места уже запустили, причем с господдержкой. В планах еще семь мест содержания коров. Есть идея построить и дополнительный доильный зал. В нем коровы чувствуют себя свободнее, чем по старинке на привязи, поэтому спокойно отдают молоко.





«„Племзавод“ тоже реализует важный, крупный инвестиционный проект, который также обеспечен господдержкой. Если „Макфа“ — это льготные пятипроцентные кредиты, то здесь субсидирование капитальных расходов — порядка 25% за счет регионального бюджета. В перспективе рост поголовья с порядка 1700 голов молочного стада до 3200, а также увеличение производства молока с 45 до 100 тонн в сутки. Это позволит нам увеличить объем производства молока в регионе», — рассказал Алексей Текслер.





Оба эти крупных инвестиционных проекта позволяют обеспечивать продовольственную безопасность Челябинской области. Правительство региона и дальше будет поддерживать компании агропромышленного сектора. При этом объем финансирования растет. На посевную кампанию 2024 года аграриям выделили субсидию суммарно 550 миллионов рублей. Это поможет провести сев качественного зерна и в нужный срок.





«Наши аграрии и дальше готовы обеспечивать продовольственную безопасность, решать все задачи, которые сегодня стоят перед нами, а мы будем помогать, делать все необходимое для того, чтобы обеспечивать рост объемов, качества и ассортиментов продукции, которая идет на полки магазинов Челябинской области и других регионов страны»,— подчеркнул губернатор.