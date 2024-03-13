Рост инвестиций в Челябинской области составил 19,5%

Регион занимается импортозамещением и строит новые производства

По итогам 2023 года в Челябинской области рост инвестиций составил 19,5%. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов и членами правительства. Глава региона также рассказал, что экономика Южного Урала выросла на 8%. При этом ВВП страны — на 4%.

Алексей Текслер отметил, что в послании президента сформулирована долгосрочная программа развития России до 2030 года.

«В послании было много аспектов, в том числе по экономике. Наша область показывает отличный результат в части экономического развития, хорошую устойчивость к внешнему давлению. Мы используем нынешнюю ситуацию в своих целях, занимаемся импортозамещением, строим новые производства. Используем окно возможностей. Запад думал, что он нас от чего-то отключит, мы будем медленнее развиваться. Все наоборот! Общий показатель роста экономики — 8%, притом что рост ВВП по стране порядка 4%. Промышленный рост синхронизирован с инвестиционной активностью. По итогам 2023 года обеспечили рост инвестиций на 19,5%», — отмечает губернатор.

Глава региона также напомнил, что среднемесячная заработная плата за год увеличилась на 16,2%. Сохраняется высокая занятость населения. Руководителям муниципалитетов губернатор рекомендовал обратить внимание на трудоустройство подростков в свободное от учебы время.

Кроме того, Алексей Текслер призвал продолжать активную работу в жилищном строительстве. В минувшем году в регионе ввели рекордные 2,1 миллиона квадратных метров жилья.