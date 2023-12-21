Алексей Текслер рассказал о поддержке инвестиционной активности в условиях санкций

Практику компенсации расходов на инвестиционный налоговый вычет продлили на 2024 год

В условиях санкций и высоких ставок на федеральном уровне продолжается поддержка инвестиций. Губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер рассказал о том, что помогает наращивать инвестиции. В частности, в 2024 году продолжат компенсировать выпадающие доходы по инвестиционным вычетам.



«Основная задача для комиссии — решать насущные проблемы регионов в сфере экономики, финансов. Министерство нас поддержало в части компенсации расходов на инвестиционный налоговый вычет. Напомню, что есть федеральная дотация, которая позволяет регионам более активно заниматься этими проектами. Потому что она стимулирует компенсацию из федерального бюджета этих расходов. Благодаря министерству эта практика продлится в 2024 году, что для регионов очень важно — это дает импульс развитию экономики. Мы сегодня говорили о новых инвестиционных проектах и условиях реструктуризации, потому что там как раз механизм компенсации по новым инвестиционным проектам идет за счет реструктуризируемых бюджетных кредитов, и поддержка в этом вопросе для нас крайне важна. Я очень благодарен министерству за это», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В России сохраняют льготы по налогам для резидентов, обновляют инвестиционный налоговый вычет, реструктуризируют бюджетные кредиты, развивают преференциальные режимы. Кроме того, действует программа по промышленной ипотеке, которую предложил запустить Алексей Текслер. Предлагает государство снижение финансовой нагрузки территориям опережающего развития. Их в Челябинской области пять: «Верхний Уфалей», «Бакал», «Снежинск», «Озерск» и «Миасс».