В Челябинской области разработают схему газоснабжения за 60 млн рублей

На основе документа создадут региональную программу газификации

Компания «Газпром промгаз» (научно-исследовательский и проектный институт «Газпрома») стала единственным участником и победителем аукциона на проведение научно-исследовательской работы и разработку генеральной схемы газоснабжения и газификации Челябинской области. Конкурс проводило региональное министерство строительства и инфраструктуры. Начальная цена составляла 60 млн рублей. «Газпром промгаз» снизил цену незначительно — до 59,9 млн рублей. Средства направят из областного бюджета. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

О проблеме отсутствия генеральной схемы газоснабжения в марте этого года говорили депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

«Отсутствует генеральная схема газоснабжения Челябинской области. То есть нет „дорожной карты“, по которой бы мы четко шли, действовали и понимали, где конечный этап нашей газификации. Мы не понимаем, сколько нужно денег, кто должен участвовать, могут ли участвовать частные инвесторы»,— отмечал заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Олег Голиков.

Согласно техзаданию, до 1 декабря этого года подрядчику нужно выполнить четыре вида работ: изучить современное состояние газоснабжения и газификации, исследовать энергообеспечение и топливоснабжение на перспективу до 2035 года, оценить использование сжиженного природного газа и компримированного природного газа для автономной газификации и в качестве моторного топлива, разработать схемы сетевой газификации муниципалитетов области. В срок до 1 ноября 2022 года необходимо предоставить предложения по развитию региональной схемы газоснабжения, по очередности и объемам строительства объектов магистрального транспорта газа и объектов газораспределения. Также нужно разработать схемы газоснабжения и газификации региона с делением по муниципалитетам и интерактивную карту газификации.

Среди целей разработки схемы указаны — определение экономически обоснованных стратегических направлений развития газотранспортной системы Челябинской области с целью обеспечения надлежащего, бесперебойного и безаварийного газоснабжения существующих и перспективных потребителей, а также повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций региона.

Отметим, что в Челябинской области идет программа социальной газификации. По ее условиям сети прокладываются до границ участков частных домов бесплатно. Но только в тех населенных пунктах, где есть внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные газопроводы.

Добавим, что в 2021 году на строительство газопроводов и газовых сетей выделено 715 млн рублей из областного бюджета. Наиболее крупные суммы направлены в Миасский городской округ, Агаповский, Ашинский, Катав-Ивановский и Кунашакский районы.