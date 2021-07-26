В Челябинской области начинают собирать заявки на бесплатное подключение домов к газу

Речь идет о строительстве сетей только до границ земельного участка и при наличии разводящих газопроводов в поселке

С 26 июля в Челябинской области начинается прием заявок на «догазификацию» домовладений. В режиме «единого окна» начнут действовать 10 пунктов приема заявок, расположенных по местонахождению филиалов АО «Газпром газораспределение Челябинск».



В апреле президент РФ Владимир Путин поручил разработать план газификации с бесплатным подключением домовладений к газу. Правительством утверждена дорожная карта по газификации. Региональный штаб по газификации курирует заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

«На сегодняшний день проведена большая работа по сбору информации по 480 газифицированным населенным пунктам Челябинской области, по всем домовладениям, подлежащим догазификации. Все цифры будут выверены, и минимизированы издержки», — отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Законом предусмотрено подключение частных домовладений к газовым сетям бесплатно в следующих случаях: наличие разводящих газопроводов; расстояние от границ земельного участка до разводящего газопровода не более 200 метров; потребление газа не более 7 кубометров в час. Бесплатное подключение включает строительство газовых сетей только до границ земельного участка. А газификация на территории участка проводится, как и ранее, за счет средств граждан.

По Челябинской области на первом этапе в 2021—2022 годах в границах от существующего газопровода (200 метров) требуется подключить 63 тысячи домовладений. Суммарные затраты на подключение составят около 12,5 млрд рублей. Средние затраты средств на газификацию одного дома оцениваются на уровне 196 тысяч рублей.

До 1 августа 2021 года совместно с газораспределительными организациями будет проведена адресная инвентаризация газифицированных населенных пунктов на предмет наличия негазифицированных домовладений. По ее результатам определятся объем капитальных вложений, источники финансирования, планы-графики с конечными сроками выполнения работ.

В режиме единого окна начнут действовать 10 пунктов приема заявок, расположенных по местонахождению филиалов АО «Газпром газораспределение Челябинск».

В июне 2021 года Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтении поправки в действующий закон о газоснабжении, где введено понятие единого оператора, регионального оператора, определены полномочия и функции, основные принципы работы. В Челябинской области функции единого оператора газификации будет выполнять АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Добавим, с 1 июля в Челябинской области начала действовать субсидия на подключение к газу. По инициативе губернатора Алексея Текслера единовременную выплату в размере 60 тысяч рублей смогут получить одинокие пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Деньги можно потратить, частично компенсируя расходы на покупку и установку внутридомового газового оборудования.