Мэры Южного Урала должны до 2022 года подключить к газу частный сектор

Алексей Текслер поручил ускорить догазификацию региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал главам муниципальных образований поручение до начала следующего года подключить к газу дома в населенных пунктах, где голубое топливо все еще не заведено в частные домовладения, сообщает пресс-служба главы региона. Ранее задачу о догазификации ставил перед регионами президент России Владимир Путин.



Муниципалитетам надо провести адресную инвентаризацию и составить пообъектный план-график выполнения работ уже в течение следующей недели.

«У нас в области 480 населенных пунктов, где есть потребность в догазификации. Сейчас мы создаем систему „штабной работы“ для координации действий, будем заслушивать на заседаниях регионального штаба муниципальные образования, которые в том числе должны будут к этой работе подключиться. Рекомендую создать аналогичные штабы на уровне муниципалитетов, включив в них уполномоченных лиц по вопросам газификации, градостроительного, земельного и лесного законодательства, представителей местных организаций в сфере газоснабжения», — заявил Алексей Текслер.

Напомним, именно новый объект газоснабжения частного сектора в поселке Красное Поле стал накануне, 17 августа, первым пунктом в рабочей поездке Алексея Текслера по Сосновскому району.