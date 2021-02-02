Более 700 миллионов рублей потратит Челябинская область на газификацию

В каких районах появится долгожданный «голубой огонек» в 2021 году

Начало года для некоторых селян ознаменовалось «голубым огоньком». Природный газ появился в домах поселков Сухтелинский Верхнеуральского района и Кукушка Пластовского района. Пока одни маленькие населенные пункты газифицируются, жители других — не без зависти продолжают отапливаться дровами и углем. Отчего зависят темпы газификации той или иной территории, мы постарались разобраться.

В селе Кукушка Пластовского района проживает около ста человек. Это последний поселок в районе, куда пришел газ. Глава муниципалитета с гордостью заявляет, что на сегодняшний день район газифицирован на 99,5%.

«Своевременная подготовка проектно-сметной документации, участие и подготовка заявок в государственные и федеральные программы, сопровождение и контроль подрядчиков», — лаконично озвучивает Андрей Пестряков секрет такого объема работы.

И здесь предшественник Александра Неклюдова, который проделал колоссальную работу в этом направлении, не лукавит. Именно от расторопности органов местного самоуправления зависит успех финансирования мероприятия. Так, в прошлом году 28 муниципалитетов области строили газопроводы благодаря вовремя предоставленному пакету документов на софинансирование строительства из областного бюджета.

«Наиболее крупные объемы субсидий для строительства газопроводов и газовых сетей в 2020 году были направлены в Ашинский, Верхнеуральский, Еткульский, Катав-Ивановский, Кунашакский, Нагайбакский, Уйский и Чебаркульский муниципальные районы, а также в Миасский и Магнитогорский городские округа», — прокомментировали в министерстве строительства области.

Одним из основных прилагаемых документов является положительное заключение управления госэкспертизы на проектно-сметную документацию. Средства областного бюджета на разработку этих документов не направляются. Проект может быть создан за счет средств местного бюджета и прочих источников, в том числе населения. Практика оплаты проектно-сметной документации населением довольно распространена. Местные депутаты и жители заинтересованы в скорейшей подготовке нужного пакета документов. Так, в Нагайбакском районе в этом году будет завершена газификация села Париж, на проект и экспертизу которой деньги собрали жители.

Большую работу провела и инициативная группа жителей поселка Сухтелинский Верхнеуральского района. Теперь здесь практически каждый день идут подключения домов к газу. В Кизильском районе решили не затягивать с этим вопросом и объявили работы сразу по 13 населенным пунктам.

«Мы объявили аукцион на выполнение геологических и геодезических работ по 13 населенным пунктам: Соколки, Грязная, Каменка, Богдановка, Браиловка, Зингейка, Кацбах, Заря, Александровка, Черкасы, Полоцк, Гранитный и Пролетарка. Данные изыскания лягут в основу проектов уличных газовых сетей. К одним из вышеперечисленных поселков магистральные газопроводы уже в планах на строительство, к другим — завершается подготовка ПСД», — рассказывает глава Кизильского района Александр Селезнев.

Чтобы проектно-сметная документация не простаивала годами, а впоследствии корректировалась, районные власти должны оперативно подавать заявки на строительство объектов газоснабжения. Приоритеты и очередность строительства выстраивается исходя из годового лимита средств, выделенных из областного бюджета. Так, в 2021 году на строительство газопроводов и газовых сетей выделено 715 миллионов рублей из областного бюджета. Наиболее крупные суммы будут направлены в Миасский городской округ, Агаповский, Ашинский, Катав-Ивановский, Кунашакский районы — то есть те муниципалитеты, которые подали свои документы еще 2020 году.