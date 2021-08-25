«Приборостроительный завод» из Трехгорного поставит оборудование для международного ядерного реактора

На экспериментальной площадке во Франции будут получать плазму

Госкорпорация «Росатом» завершила поставку элементов в международный проект строительства экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor)). В планах у ИТЭР в 2026 году на площадке во Франции получить плазму. Российские разработчики уже поставили партнерам верхние патрубки для вакуумной камеры реактора. Информацию об этом сообщает пресс-служба проектного центра ИТЭР.

В следующем году запланирована поставка катушки полоидального поля PF-1 для удержания плазмы. Изготовлением 25 внутрикамерных систем занимаются российские предприятия, в том числе «Приборостроительный завод» (входит в «Росатом») в Трехгорном.

Вместе с Россией в проекте принимают участие 35 стран. Изначальная стоимость строительства реактора составляла 5 млрд рублей, сейчас, по приблизительным оценкам, цена может вырасти до 22 млрд рублей.

В 2035 году ИТЭР должен на практике продемонстрировать возможности термоядерной энергетики. Это позволит в дальнейшем, в 2050—2060 годах, приступить к строительству термоядерных электростанций. Россия будет иметь полный доступ ко всем технологиям и результатам эксперимента.