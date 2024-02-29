В Челябинской области в 2024 году отремонтируют 26 дорог

Общая протяженность обновленных участков составит 180 километров

В Челябинской области в этом году построят, реконструируют или отремонтируют 26 дорог регионального значения общей протяженностью 180 километров. Участки выбирали с учетом мнения жителей. В пресс-службе регионального Миндортранса перечислили места, где займутся обновлением дорожного полотна.



Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Всего в 2024 году на обновление дорог в рамках нацпроекта направят 4,3 миллиарда рублей. Общая протяженность обновленных участков в рамках нацпроекта составит порядка 180 километров, площадь покрытия асфальтобетоном — 1 300,00 тысячи квадратных метров. В крупных агломерациях региона — Челябинской и Магнитогорской — по нацпроекту запланированы работы на 12 объектах, протяженностью более 14 километров», — сказали в пресс-службе.

В этом году также реконструируют участки дорог: Нижняя Санарка — Скалистый (2,7 км) и Аша — рабочий поселок Кропачево — Шарлаш (4 км).

Продолжаются работы на участках, где на щебенку положат асфальт: Нижнеусцелемово — Кидыш — Степное (17,8 км); Миасское — Черкасово — Сычево (6,8 км); Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка (4,9 км).

Наиболее значимые дороги, где пройдут капремонты, в пресс-службе регионального Миндора назвали: Чебаркуль — Мисяш — М-5 (13,8 км) и Челябинск — Октябрьское Октябрьского муниципального района (6,3 км).

В этом году также займутся участками на дорогах: Подовинное — Каракульское (10 км); Копейск — Луговой Красноармейского района (8 км); а/д Коелга — а/д М-36 Челябинск — Троицк — до границы с Республикой Казахстан, участок Таянды — а/д М-36 Челябинск — Троицк (7 км); Миасс — Сыростан — Хребет (6,2 км); Травники — Камбулат — Маскайка (5,8 км); Балканы — а/д Нагайбакский — Фершампенуаз (5,6 км); Бирск Башкортостана — Тастуба Башкортостана — Сатка (4 км).

В этом году на Южном Урале также продолжат ремонт дорог, ведущих к крупным спортивным объектам. Среди них подъезды к горнолыжному комплексу «Солнечная долина», а также к арене «Металлург» в Магнитогорске (речь идет о проспекте Ленина).

Напомним, в 2023 году в области отремонтировали 90 дорог протяженностью более 327 километров.