В Челябинске ищут подрядчика для строительства дороги на Тополиной Аллее

Магистраль планируют построить к лету 2025 года

Стартовали торги по поиску подрядчика, который займется строительством четырехполосной дороги на улице 250‑летия Челябинска. Компания, выигравшая аукцион, должна будет завершить работы до июля 2025 года. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.



Речь идет о новой дороге из асфальтобетона от улицы Академика Королева до улицы Северной. Проектную документацию разработало ООО «Сибирский институт строительства и проектирования». Согласно техзаданию, строительная длина составит 511 метров, максимальная ширина полосы движения — 3,75 метра, а тротуаров — 3 метра.

«Инженерные изыскания „Строительство автомобильной дороги по улице 250‑летия Челябинска от улицы Академика Королева до улицы Северной в городе Челябинске“ соответствуют требованиям технических регламентов. Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, заданию застройщика (технического заказчика) на проектирование, результатам инженерных изысканий, определение сметной стоимости достоверно», — говорится в заключении государственной экспертизы.

По информации с сайта госзакупок, дорогу будут строить в 11 этапов. Ее должны завершить до 29 июля 2025 года. Заявки на участие в торгах принимают до 16 февраля. Поставщика определят 20 февраля. Начальная стоимость контракта составляет 247 миллионов рублей.

Напомним, в июле 2022 года в Челябинске прошли публичные слушания по проекту планировки территории под строительство дороги. Уточнялось, что вдоль дороги сделают велодорожку, а пешеходные переходы устроят по принципу «безбарьерной среды» для маломобильных групп населения. На пересечении с улицей Академика Королева поставят остановку. Вдоль дороги сделают газон, высадят деревья, кустарники.