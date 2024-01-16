Автодорогу Пласт — Демарино капитально отремонтируют в 2024 году

Алексей Текслер рассказал о планах по обновлению транспортной инфраструктуры муниципалитета

В дорожном сезоне 2024 года в Пластовском районе будет капитально отремонтирована одна из ключевых местных дорог — 11‑километровая трасса от райцентра до села Демарино. Об этом сегодня в ходе рабочей поездки в муниципалитет сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что в наступившем году финансирование проекта «Дорожный рывок» в Челябинской области увеличено вдвое по сравнению с годом минувшим. Увеличение дорожного фонда позволит, помимо капремонта названной муниципальной дороги, закончить реконструкцию основной трассы Пластовского района — дороги областного значения Южноуральск — Магнитогорск.

«В прошлом году многое было сделано по этой дороге. В этом году продолжим ею заниматься, ну и фактически завершим ее реконструкцию», — отметил глава региона.

Стоит отметить, что часть автодороги Пласт — Демарино востребована не только местными жителями. Многие транзитные водители выбирают ее, чтобы выехать через Варламово на трассу М‑5 и таким образом сократить путь между Магнитогорском и Челябинском.

Алексей Текслер также анонсировал масштабное обновление общественного транспорта.

«Для района придут новые автобусы. Собственно, замена всего автобусного парка будет завершена уже в первой половине года. Уверен, что жители это отметят», — сказал губернатор.

Напомним, что Алексей Текслер отмечал динамичное развитие Пластовского района в своей предыдущий визит в декабре 2022 года. Тогда он пообещал оказывать муниципалитету всю необходимую поддержку.