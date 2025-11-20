В Челябинской области расширили поддержку инвесторов крупных спортивных строек

ЗСО обнулило налог на имущество для вспомогательных объектов

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на четвертом заседании восьмого созыва приняли изменения в закон о налоге на имущество организаций. С согласованием поправок расширяется перечень объектов, к которым применяется нулевая ставка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

От налога на имущество сейчас освобождаются организации, владеющие объектами для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, если объект создан после 1 января 2021 года и его первоначальная стоимость составляет не менее 700 млн рублей.

Нулевая ставка с 1 января 2026 года будет применяться для вспомогательных объектов, без которых функционирование основных комплексов невозможно или неэффективно. К ним относятся объекты коммунальной инфраструктуры, обеспечивающие работу спортивных сооружений, и автомобильные стоянки, используемые для обслуживания спортивных объектов. При этом ограничений по стоимости этих объектов нет.

Инициатива губернатора Алексея Текслера направлена на стимулирование инвестиций в спортивную инфраструктуру и ее поддержку, снижение финансовой нагрузки на организации, эксплуатирующие крупные спортивные объекты, а также создание благоприятных условий для развития физкультурных и спортивных объектов.