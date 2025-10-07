Челябинская область вошла в число лидеров России по инвестициям в ЖКХ

Регион отметила ФАС наряду с Москвой, Татарстаном и другими субъектами РФ

Челябинская область подтвердила статус одного из самых инвестиционно привлекательных регионов страны в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), Южный Урал вошел в число 11 лидеров, где созданы наилучшие условия для финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры.

Итоги подвел заместитель руководителя ФАС Виталий Королев на Всероссийской тарифной конференции. В список регионов-лидеров, наряду с Челябинской областью, вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская, Тюменская области, Татарстан и Якутия.

Как отметил Виталий Королев, активная инвестиционная деятельность стала возможной благодаря заключенным между Минстроем России и регионами меморандумам о модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Эти документы направлены на наращивание темпов совершенствования всей отрасли ЖКХ.

Дополнительным стимулом для развития стало упрощение административных процедур. С 2022 года в России действует ряд документов, которые позволили упростить технологическое присоединение к сетям тепла и водоснабжения, сократить перечень необходимых документов и перевести подачу заявок в электронный формат через единое окно.

В своем выступлении Виталий Королев также затронул тему контроля за социальной догазификацией. На 3 октября 2025 года по стране было принято 1 718 788 заявок на подключение к газу, из них заключено 1 660 903 договора, что составляет 96% от общего числа.