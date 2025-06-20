Полпред поздравил Челябинскую область с ростом рейтинга инвестпривлекательности

Артем Жога отметил, что это дает возможность оценить эффективность принятых решений и скорректировать дальнейшие задачи

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил Челябинскую область с успехом в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ). По итогам 2024 года регион занял пятое место в топ-10, войдя в число лучших регионов УрФО.

В своем сообщении с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где были представлены результаты рейтинга, Жога отметил, что в десятку лучших также вошли Тюменская область (4-е место) и Свердловская область (10-е место).

Полпред обратил внимание на комплексный характер оценки инвестклимата, позволяющей отслеживать динамику изменений и эффективность принятых решений.

«Результаты этого года подтверждают, что регионы Уральского федерального округа движутся в правильном направлении», — заявил Артем Жога.

Он поздравил управленческие команды регионов и всех жителей, отметив, что достигнутый результат — это общая заслуга.

Мы уже сообщали, в 2024 году в основной капитал региона было инвестировано почти 550 миллиардов рублей. Рост составил 14%. Этот рост обеспечен реализацией масштабных инвестиционных проектов, таких как запуск новой коксовой батареи ММК, «Завода роботов», второго конвейера автомобильного завода «Урал», а также реализацией социально значимых проектов, включая парк «Притяжение» в Магнитогорске и межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинске.