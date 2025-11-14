В Челябинской области через институт кураторства реализуется шесть крупных инвестпроектов

Общий процент достижения превышает 95%

Губернатор Алексей Текслер на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова доложил о ходе реализации шести крупных инвестиционных проектов в регионе, курируемых в рамках института кураторства Уральского федерального округа.





Как сообщил Алексей Текслер, среди ключевых объектов — полностью завершенный проект «Притяжение» в Магнитогорске. В Челябинске продолжается строительство спортивно-зрелищного комплекса «РМК-Арена» и модернизация инфраструктуры общественного транспорта. Для автомобильного завода «Урал» в Миассе создается производство перспективного модельного ряда ведущих мостов и передних осей. В Карабаше ведется строительство завода минеральных удобрений, а в Верхнем Уфалее — цинкового электролизного завода.

«Общий процент достижения превышает 95%. Оставшиеся пять проектов в целом соответствуют запланированным срокам реализации», — подчеркнул губернатор.