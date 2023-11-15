В Челябинской области продолжает планомерно снижаться безработица

Количество вакансий неуклонно растет

Безработица в Челябинской области продолжает обновлять минимальные значения, сообщает Контрольно-счетная палата (КСП) региона. Специалисты провели анализ рынка труда. По состоянию на 14 ноября 2023 года 9,7 тыс. южноуральцев зарегистрированы безработными. В 2022 году на 1 ноября таких было 14,3 тыс., в 2021-м — 19,2 тыс., а в 2020 году — 84,8 тыс.

Количество вакансий, по данным Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, — 48,2 тыс. В ноябре 2022 года объявлений было меньше — 41 тыс. В 2021-м — 44,2 тыс., а в 2020-м — 33,7 тыс.

Уровень безработицы в Челябинской области сейчас составляет 0,55%. Годом ранее было 0,77%, в 2021-м — 1,03%, а в 2020-м — 4,52%. Коэффициент напряженности на середину ноября 2023 года составил 0,24. Он тоже снижается. В 2022 году показатель был на уровне 0,45, в 2021-м — 0,52, в 2020-м — 2,66.





«Таким образом, на протяжении текущего года основные показатели безработицы планомерно снижаются. Факторы, оказавшие существенное влияние на снижение уровня безработицы в регионе: уверенный рост индекса промышленного производства, наращивание объемов строительства и введения жилья в эксплуатацию, положительная динамика в торговле, стабильный прирост количества самозанятых граждан»,— отмечают в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

КСП мониторит ситуацию на рынке труда на постоянной основе. Показатели в сфере занятости населения влияют на достижение национальной цели развития «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».