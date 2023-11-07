Более 32 тысяч цифровых трудовых книжек открыли жители Челябинской области в 2023 году

Чем удобен такой формат документа

В 2023 году в Челябинской области электронные трудовые книжки открыли 32,2 тысячи южноуральцев, которые впервые устроились на работу. Всего с 2021 года открыто почти 80 тысяч таких книжек. В пресс-службе регионального отделения Социального фонда России напомнили, чем удобен такой формат.

Посмотреть сведения, вносимые в электронную трудовую книжку, можно в любой момент на портале «Госуслуги». Цифровой документ можно скачать и распечатать, а также отправить на электронную почту потенциальному работодателю. В случае если в трудовой книжке обнаружены ошибки, необходимо направить заявление о корректировке сведений, заполнить его можно также на портале «Госуслуги».

Напомним, с 2021 года тем, кто впервые устраивается на работу, больше не нужна бумажная цифровая книжка. Вместо нее работодатель заводит электронный документ, и все сведения, внесенные в него, передают в Социальный фонд России.

Ранее давно работающие южноуральцы могли сделать выбор: оставить бумажную трудовую или оформить электронную. Часть жителей региона выбрала цифровой формат документа.