Уровень безработицы в Челябинской области обновил исторический минимум

В регионе зафиксировали рост числа вакансий

Уровень безработицы в Челябинской области в очередной раз обновил исторический минимум. На 1 декабря этого года количество зарегистрированных неработающих южноуральцев составило 10,1 тыс. человек. Это почти на 4 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На рынке труда наблюдается дефицит сотрудников, и работодателям уже не стоит ждать очереди из дешевых кадров на публикуемые вакансии, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.



Уровень безработицы на начало декабря этого года составил 0,56% (в 2022 году эта цифра достигла 0,75%). В регионе в начале этого месяца было зафиксировано 49 тыс. актуальных вакансий (в аналогичный период прошлого года было опубликовано 40 тыс. вакансий). Коэффициент напряженности составил 0,25 (в 2022 году эта цифра составила 0,45).







Ситуация на рынке труда привела к сокращению разницы в зарплате между Москвой и другими регионами страны. Оплата труда растет во всех субъектах РФ, но столичные темпы отстают от региональных, сказали в КСП Челябинской области.

«Усиление дефицита трудовых ресурсов аналитики объясняют сочетанием демографических и экономических факторов, оценивая его в 2—4 млн человек до 2030 года, при этом 90% этого дефицита — работники средней квалификации. Покрытие этого дефицита потребует роста производительности труда на +2,4% в год. Эксперты также отмечают, что предприниматели пока не до конца осознали, что структура рынка труда изменилась. Очередей из дешевых кадров в ответ на любое объявление о работе уже не будет», — уточнили в пресс-службе КСП Челябинской области.

По данным пресс-службы, сейчас наблюдается переход к рынку дорогого труда и дефицитных кадров. Бизнесу придется повышать заработные платы работникам, повышать производительность труда и выстраивать долгосрочные партнерские отношения с учебными заведениями.

«Лучшие кадры уйдут к тем, кто начнет делать это раньше, а отстающие рискуют растерять самых квалифицированных сотрудников», — добавили в КСП региона.