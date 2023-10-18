В Челябинске возросло количество вакансий в 2,1 раза в третьем квартале 2023 года

В целом по стране спрос на сотрудников вырос в 2,3 раза

В Челябинске в III квартале 2023 года число предложений о работе выросло в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средняя предлагаемая зарплата составила 52,4 тысячи рублей. Столица Южного Урала вошла в топ-15 городов с наибольшим ростом спроса на сотрудников, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

В тройку лидеров рейтинга по увеличению числа вакансий вошли Москва, Екатеринбург и Тула — там в III квартале 2023 года спрос на сотрудников возрос в 2,6 и 2,4 раза соответственно. Средние зарплаты составили 72,6 тысячи рублей в Москве, 64,2 тысячи в Екатеринбурге и почти 61 тысячу рублей в Туле.

«В третьем квартале 2023 года в целом по стране рост числа вакансий отмечен положительной динамикой в 2,3 раза. Увеличение предложений о работе в крупных городах России обусловлено общей тенденцией на высокий кадровый спрос», — уточнил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

При этом, по его словам, в разных городах востребованы представители самых разных профессий. Например, в Москве это строители, а в соседнем Екатеринбурге — курьеры.