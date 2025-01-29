В Челябинской области построят два завода по переработке льна

Предприятия появятся на территории Троицкого и Чебаркульского районов

На Южном Урале идет проектирование заводов по переработке льна. Об этом на пресс-конференции рассказал замминистра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов. Изо льна собираются выжимать масло, жмых пустят на кормопроизводство.

Строительство может начаться с 2026 года, сейчас идет этап проектирования. Как сообщал ранее «Первый областной», предприятие планирует построить объединение «Союзпищепром». Запуск заводов возможен уже в 2027 году.

«Тут все зависит от кредитной политики. Сегодня мы все понимаем, что строить в этих условиях дорого», — отметил Евгений Литвинов.

Вырастет производство и подсолнечного масла. Компания «Сигма» увеличит закупку и объемы производства на территории Челябинской области. В планах компании — построить завод по производству подсолнечного масла. Ранее сообщалось, что завод построят в Алтайском крае.

В Челябинской области будет увеличена посевная площадь и производство подсолнечника.