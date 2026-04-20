Участники программы «Герои Южного Урала» ищут способы развивать регион

Их потенциал раскрывается во время обучения и стажировок на проекте

Ветераны специальной военной операции в Челябинской области проходят обучение в рамках кадровой программы «Герои Южного Урала». Участники уже продумывают инициативы, которые позволят развивать регион. Проект позволяет им получить необходимые компетенции, чтобы реализовать свои идеи.

«Для многих наших защитников поиск себя в мирной жизни становится нелегким испытанием. Программа „Герои Южного Урала“ позволяет бойцам быстрее адаптироваться, переосмыслить многие вещи, быть готовыми к решению многих задач. Это не просто кадровый проект, а настоящая перезагрузка. В зоне боевых действий наши земляки доказали преданность своей стране. Теперь важно помочь им найти направление, где они могут себя максимально реализовать», — отметила заместитель главы Сосновского муниципального округа Татьяна Аллеборн.

Отметим, что 14 апреля стартовал четвертый и последний образовательный модуль программы. Он посвящен теме «Современные технологии управления». Далее участников ждут стажировки, защита выпускных работ и получение дипломов государственного образца.