В Чебаркульском районе вдова участника СВО отдала мошенникам 10 миллионов рублей

Все началось со звонка от лица, представившегося сотрудником общественной организации, которая помогает вдовам бойцов СВО

В полицию Чебаркуля обратилась 39-летняя местная жительница, лишившаяся крупной суммы денег в результате противоправных действий неизвестных. Женщина, потерявшая мужа в ходе специальной военной операции, перевела и передала злоумышленникам 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, все началось со звонка от лица, представившегося сотрудником общественной организации, оказывающей поддержку вдовам военнослужащих. Под этим предлогом злоумышленники выведали у потерпевшей паспортные данные и номер СНИЛС. В дальнейшем женщине сообщили о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги», после чего в дело вступили лжесиловики.

Мошенники оказывали на вдову психологическое давление ежедневно, включая ночное время. Женщине направили поддельный документ о том, что с ее счета якобы совершен перевод в недружественную страну, после чего начали угрожать уголовным преследованием и строго запретили обсуждать происходящее с кем-либо. Аферисты получили информацию обо всех банковских счетах потерпевшей и принудили ее досрочно закрыть вклады.

Передача денег происходила в несколько этапов через курьеров. Первые 2 миллиона рублей женщина отдала в Челябинске. Затем, спустя несколько дней, она на такси съездила в Екатеринбург, где передала доверенному лицу уже 6,5 миллиона рублей. Когда мошенники потребовали еще 1,5 миллиона, потерпевшая обратилась за помощью к соседям, собрала требуемую сумму и снова отвезла ее в Екатеринбург.

Общий ущерб составил 10 миллионов рублей. Установлено, что значительная часть этой суммы — социальные государственные выплаты, положенные ей как вдове погибшего участника боевых действий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полиция Челябинской области призывает граждан к бдительности. Правоохранители напоминают: нельзя сообщать посторонним конфиденциальные данные по телефону, кем бы они ни представлялись. При получении информации о взломе кабинета на «Госуслугах» необходимо самостоятельно обратиться в МФЦ. Сотрудники силовых ведомств не предъявляют обвинений по телефону, не требуют денег для «проверки» и не предупреждают об уголовной ответственности за разглашение сведений. Такие приемы используют только мошенники.