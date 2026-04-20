Атмосферный вихрь принесет дожди в Челябинскую область 21 апреля

Местами температура снизится

Во вторник, 21 апреля, Челябинская область окажется под влиянием циклона: ветер усилится, почти повсеместно пройдут дожди. На юге сохранится аномальное тепло, на севере похолодает, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники этой ночью покажут +5...+7°C, днем потеплеет до +14...+16°C. Пройдет кратковременный дождь. Ветер южный, 5—10 метров в секунду.

В Челябинской области температура предстоящей ночью опустится до +3...+8°C, на крайнем севере возможен слабый минус. Днем в большинстве округов будет +11...+16°C, на юге региона — до +19°C, а на крайнем севере — 8°C выше нуля. Небольшие, местами умеренные дожди. Ветер южного направления, от 5 до 10 метров в секунду, местами вероятны порывы до 15 метров в секунду.

Ранее синоптики прогнозировали в Челябинской области прохладную неделю с дождями.