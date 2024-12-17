В Челябинской области построят завод по переработке льна и музей зерна

Планами с губернатором Алексеем Текслером поделился руководитель объединения «Союзпищепром» Александр Берестов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомился с работой объединения «Союзпищепром». Глава региона посетил несколько модернизированных цехов, оценил процесс производства традиционных для комбината и новых продуктов, а также узнал о дальнейших планах развития предприятия, сообщили в пресс-службе правительства области.

Сейчас комбинат производит не только традиционные макароны, выпечку и крупы, но и растительные напитки, гречневую лапшу в азиатских традициях, каши с повышенной питательной ценностью и многое другое — все по уникальной рецептуре, разработанной сотрудниками «Союзпищепрома». Все это изготавливается в современных цехах с элементами автоматизации.

Комбинат также активно занимается экспортом: с каждым годом объем отправленной продукции растет. Как подчеркнул Алексей Текслер, это не только характеристика качества, но и выполнение поставленной президентом задачи по увеличению экспорта к 2030 году в полтора раза.

«Компания активно работает в этом направлении. У объединения много инновационных разработок в сфере земледелия. А в ближайшие годы холдинг планирует развивать переработку льна и производство льняного масла. Это очень интересный, полезный, экспортно ориентированный продукт. Растет его потребление и внутри страны», — добавил глава региона.

В ближайших планах предприятия — открытие музея зерна. Посетить его смогут все желающие жители и гости Челябинска. Там можно будет не только ознакомиться с историей продуктов питания, но и самостоятельно что-то приготовить из них.

«Это будет не просто популярно и интересно для детей. Это еще и профориентационный проект, который призван показать возможность современной пищевой промышленности. Уверен, что многие дети и школьники благодаря этому смогут строить свою профессиональную траекторию, идти учиться в наш аграрный университет», — резюмировал Алексей Текслер.

В завершение встречи губернатор поблагодарил руководство холдинга и всю его команду за вклад в развитие региона и обеспечение продовольственной безопасности страны.