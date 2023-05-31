В Челябинской области поддержат проекты 17 начинающих фермеров

Минсельхоз региона выдаст гранты на развитие животноводства и растениеводства

17 фермеров Челябинской области получат гранты «Агростартап». В рамках профильного конкурса проекты развития от этих аграриев комиссия признала наиболее перспективными. Министерство сельского хозяйства направит в виде грантов суммарно 43,2 млн рублей. 12 фермеров вложат средства в развитие животноводства, а пять будут заниматься растениеводством, отмечают в пресс-службе министерства.

По данным Минсельхоза, 11 аграриев направят средства на разведение крупного рогатого скота: одно хозяйство будет заниматься молочным животноводством, а остальные — мясным. Максимальный размер гранта на такие проекты — 3 млн рублей. Пять фермеров займутся развитием растениеводства, а еще один — коневодством. На эти виды деятельности полагается почти 2 млн рублей.

Александр Мельников из Аргаяшского района ведет большое личное хозяйство, которое объединяет несколько поколений его семьи. Основное направление — разведение мясных пород крупного рогатого скота. Выращивают герефордов, а недавно приобрели бычка абердин-ангусской породы и уже получили первое потомство.

«На средства гранта купим трактор и племенной скот. Создадим не меньше двух рабочих мест»,— отмечает Александр Мельников.

В Кизильском районе будут выращивать больше пшеницы. Фермер Анатолий Калугин, владевший личным подсобным хозяйством, с получением гранта зарегистрирует крестьянское хозяйство. Средства направит на дальнейшее развитие.

«Планирую закупить еще один трактор „Беларус“. По условиям гранта необходимо увеличивать объемы производства. Это реально, есть возможность расширять пашню, имеются свободные земли. В первый год устрою к себе на работу двух сотрудников»,— рассказывает Анатолий Калугин.

Всего в этом году на грантовый конкурс «Агростартап» заявлялись 36 фермеров региона. Среди условий участия — действующая регистрация хозяйства или оформление работы в ближайший месяц, а также создание новых рабочих мест. Средства гранта закроют фермерам до 90% затрат, необходимых на реализацию проектов. Остальные 10% должны вложить сами аграрии. Конкурс «Агростартап» проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Напомним, что во время обращения к депутатам Законодательного собрания региона губернатор Алексей Текслер рассказал, что агропромышленный комплекс Челябинской области по итогам 2022 года показал отличные результаты. Объем продукции сельского хозяйства достиг почти 150 млрд рублей. Рост по сравнению с 2021 годом составил 16,8%. Добиться этого помогла в том числе господдержка.

