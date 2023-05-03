Семьи Челябинской области могут получить до 10 млн рублей на развитие фермерского хозяйства

В 2023 году грантовая поддержка в регионе выросла в три раза

Семьи Челябинской области, которые хотят открыть свое фермерское хозяйство или запустить проект по агротуризму, могут претендовать на миллионные гранты. В этом году поддержка семейных предприятий на Южном Урале выросла в три раза, сообщил Первому областному информационному агентству министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.



В 2023 году гранты могут получить 10 семейных хозяйств. Поддержка семейных ферм вырастет до 110 млн рублей.

«Крупные агрохолдинги действуют не во всех территориях, и именно фермерские хозяйства являются там основными организаторами сельхозпроизводства, работодателями. Поэтому государство заинтересовано в поддержке фермеров. С прошлого года у нас появились гранты на развитие агротуризма», — рассказал Алексей Кобылин в интервью с журналистом ИА.

Он пояснил, что фермеры вносят большой вклад в производство продовольствия и производят качественную «нишевую» продукцию. Речь идет о сырах, мясных деликатесах, полуфабрикатах ручной работы: квашеной капусте, варенье, меде. Алексей Кобылин привел в пример семейную ферму Петриковых из Красноармейского района. Они выращивают овощи и картофель для школ и соцучреждений района, областного центра.

Подробнее о развитии агропромышленного комплекса и южноуральской продукции — в интервью с министром на сайте ИА «Первое областное».