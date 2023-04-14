В Челябинской области нарастят господдержку аграриев

Губернатор Алексей Текслер ответил на вопросы профессионалов отрасли

Поддержка аграриев областью не ограничится плановыми бюджетными вливаниями, но будет расширяться в течение года. Об этом на областном агрономическом производственном совещании заявил губернатор Алексей Текслер, отвечая на вопросы представителей отрасли в формате видео-конференц-связи. Также глава региона призвал аграриев активнее пользоваться инструментами государственной поддержки, чтобы рыночные цены не так остро влияли на развитие хозяйств, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Началось обсуждение с цен на зерно. Директор ООО «Совхоз Брединский» Сабет Канатпаев отметил, что в этом году твердая пшеница стоит 13—13,5 тысячи рублей за тонну. Стоимость дизтоплива такова, что за одну тонну горючего надо отдать более пяти тонн мягкой пшеницы и более восьми тонн ячменя. Его хозяйство подготовилось к посевной, но сам руководитель уже задумывается, какие культуры сеять. Иначе придется сдавать продукцию по «низу» рынка или заполнить склад, чтобы дождаться подходящей цены.





«Ситуация с изменением цен происходит довольно часто. Понятно, что чем больше урожай, тем меньше цена: это не локальная проблема для нашего региона, она характерна для всей страны. Если мы говорим о наших производителях зерна, то, конечно, хочется, чтобы цены были выше, хотя наши агрохолдинги, занимающиеся переработкой, говорят ровно обратное. Это всегда вопрос баланса», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что аграриям нужно пользоваться всеми нынешними возможностями развития, чтобы не так сильно зависеть от цены. Один из инструментов — приобретение государством зерна в интервенционный фонд, где цена выше рынка, но в этой программе зарегистрировано только 21 предприятие.

«Мы понимаем, почему так происходит. Есть сложности работы с электронной площадкой, но по-прежнему некоторые работают с „перекупами“, находят другие возможности, пытаются уйти в „серую“ часть рынка. Коллеги, надо пользоваться теми возможностями, которые есть. Кроме того, буквально недавно распределили зерновую субсидию — первые 69 млн рублей. Со своей стороны мы в этом году, несмотря на все сложности, больше чем на 200 млн рублей увеличили расходы бюджета на сельское хозяйство», — заявил губернатор.





Эта цифра, по словам губернатора, заложена в плановом бюджете, но каждый год региональные власти, когда есть такая возможность, добавляют средства на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Глава региона выразил уверенность, что в этом году будет так же, а также напомнил, что в области действует более 20 направлений поддержки в сельском хозяйстве. Всем этим инструментарием надо пользоваться, но некоторые этого до сих пор не делают. Также Алексей Текслер посоветовал обратиться к опыту ведущих региональных предприятий, которые умеют грамотно работать на рынке, правильно работать с затратами и с сотрудниками.

«Часть направлений, по которым оказываем поддержку, мы проиндексировали, например по минеральным удобрениям. В прошлом году был рекорд по обновлению техники, а в этом году я поддерживаю предложение о том, чтобы и по этому направлению увеличить финансирование. Здесь у нас возможности есть, и я хочу, чтобы заданные несколько лет назад темпы мы не только сохраняли, но и наращивали. Для этого нам нужно развивать собственное сельскохозяйственное машиностроение, чтобы обеспечить полный контакт с производителем и специальные цены», — сказал глава региона.





Председатель совета Союза крестьянско-фермерских хозяйств и кооперативов Челябинской области Ольга Пестрикова посетовала, что переработчики закупили сырье в соседних регионах, где раньше началась уборка. У нас же уборку начали позднее, и к моменту сдачи ячменя цена значительно снизилась. Ее коллеги считают, что переработчики устроили демпинг для производителей. Здесь поручения Алексей Текслер дал уже своим подчиненным из регионального Минсельхоза.

«Надо эту ситуацию разобрать до косточек. Министерство должно выступать более активным модератором этого процесса. Переработчики действуют в своих интересах, но роль министерства должна быть более активной, потому что вы видите всю картину. Необходимо балансировать эти направления. Внутри региона таких вопросов быть не должно, хотя они и непростые. Вопрос продовольственной безопасности — ключевой для всей страны и региона», — подытожил губернатор.

Напомним, о прошлогоднем кризисе фермеров после уборочной страды ИА «Первое областное» рассказывало в специальном материале.