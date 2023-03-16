В Челябинской области фермерам выплатили 153 миллиона рублей на подготовку к полевому сезону — 2023

Субсидии направляют заранее

В Челябинской области аграрии начали готовиться к весенней посевной кампании — проверять качество семян, планировать закупку удобрений. Хозяйствам уже выплатили погектарную поддержку, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

«В этом году мы рано начали выплату субсидий, чтобы помочь сельхозтоваропроизводителям восполнить оборотные средства и подготовиться к новому полевому сезону. Фермерским хозяйствам и ИП выплачено 153,6 миллиона рублей, а крупным и средним сельхозпредприятиям — 69,1 миллиона рублей погектарных субсидий на возделывание зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также картофеля и овощей открытого грунта», — сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

В 2023 году немного увеличится общая посевная площадь сельхозкультур. Расширять посевы будут за счет многолетних трав и пшеницы, в том числе твердой. Но при этом уменьшатся посевы масличного льна, на который больше всего упали цены на рынке. В текущем году общий объем субсидий из областного бюджета на закупку минеральных удобрений составляет 190 миллионов рублей. Также завершается прием документов от аграриев на субсидии по федеральной программе стимулирования производства картофеля и овощей и на выплату компенсирующей субсидии на содержание мясного скота.

За два месяца 2023 года продуктивность молочных коров составила 1024 кг молока в среднем на одну голову, это на 11% больше, чем за такой же период прошлого года.

Добавим, что для животноводов предусмотрено еще два направления господдержки — стимулирующие и компенсирующие субсидии. Общий объем по ним составляет 214,7 миллиона рублей.