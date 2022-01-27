В Челябинской области от COVID‑19 привили 76% работников промпредприятий

Всего на заводах трудятся почти 170 тыс. человек

В Челябинской области на 43 промышленных предприятиях прививку против COVID-19 поставили около 130 тыс. работников, или 76% от общего числа сотрудников. Всего на заводах трудятся 169,8 тыс. человек. Информацию сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области.

Наибольшая доля вакцинированных от общего числа работников — на кыштымском «Радиозаводе», АО «Южуралзолото», Томинском ГОКе и Челябинском цинковом заводе.

«Сотрудникам промышленных предприятий разъясняют важность вакцинопрофилактики и дают надежную информацию от экспертов, которые рассказывают про новые штаммы COVID-19, действие разных вакцин от коронавируса и отвечают на многочисленные вопросы. Такая профилактическая информационно-просветительская работа о необходимости прививок и соблюдения требований Роспотребнадзора ведется на всех крупных промышленных предприятиях Челябинской области. Практически везде для удобства сотрудников вакцинация организована на базе заводских здрав- и медпунктов, где есть возможность получить разные виды вакцин», — прокомментировали в пресс-службе регионального Минпрома.

Кроме того, в связи с распространением в Челябинской области нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» операштаб региона рекомендовал руководителям предприятий и организаций перевести до 30% сотрудников на дистанционный режим работы. В первую очередь это относится к работникам старшего возраста, людям, страдающим хроническими заболеваниями и беременным.

С 24 января 30% сотрудников мэрии Челябинска перешли на дистанционный режим работы.