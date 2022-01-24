Мэрия Челябинска перевела 30% сотрудников на удаленку

Ранее с такой просьбой к работодателям обратились власти Челябинской области

С сегодняшнего дня, 24 января, 30% сотрудников мэрии Челябинска перешли на удаленку. Также все сотрудники администрации, которые привились от коронавируса полгода назад и более, готовятся к ревакцинации. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

«27 января планируется ревакцинация на базе администрации Челябинска силами первой городской больницы тех сотрудников, которые привились от коронавируса полгода назад и более», — уточнил замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Всего, по данным чиновника, на сегодня в Челябинске привиты первым компонентом 687 700 горожан, вторым компонентом — 649 442 человека.

Напомним, ранее перевести 30% сотрудников на удаленку рекомендовала работодателям первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.