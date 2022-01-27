Сборная Челябинской области по волейболу победила на турнире «Локоволей‑2022»

В Калининграде призерами соревнований стали две южноуральские команды

На всероссийских соревнованиях по волейболу «Локоволей-2022» успешно выступили две южноуральские команды — девушки завоевали серебряные медали, а юноши стали победителями турнира, сообщает региональная федерация волейбола.

В финале турнира среди юношей 2005 года рождения волейболисты из Челябинской области победили соперников из Кемерово. С самых первых розыгрышей юные уральцы завладели преимуществом. Уверенно сыграл лидер команды Александр Ильченко. Во второй партии кемеровчане не смогли вернуться в игровой ритм и уступили практически без борьбы. Команда из Челябинска под руководством Жанны Яковлевой впервые стала победителем «Локоволея».

«Мы счастливы, что стали победителями „Локоволея“. На протяжении всего турнира сыграли стабильно и уверенно провели финал. У нас вообще очень хорошая команда! Очень понравилась программа открытия финала, сама церемония награждения. Да и весь турнир получился классным. Он помогает молодым игрокам раскрывать себя, дарит нам новые эмоции, новых друзей»,— отметил лучший игрок турнира Александр Ильченко.

Челябинская команда не осталась и без индивидуальных наград. Так, самым ценным игроком турнира был признан наш Александр Ильченко, а лучшим либеро — его партнер по команде Тимофей Шабалин.