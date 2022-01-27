Ватерполистки сборной России с победы стартовали в Мировой лиге

В составе команды шесть спортсменок из южноуральского клуба «Динамо-Уралочка»

С победы стартовала женская сборная России по водному поло в розыгрыше Мировой лиги. В своем первом матче наша команда обыграла соперниц из Италии — 11:5. Помогли россиянкам одержать победу шесть ватерполисток клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста, сообщает пресс-служба южноуральской команды.

На матч национальной сборной были вызваны шесть ватерполисток «Динамо-Уралочки»: Мария Берснева, Юлия Лаптева, Евгения Головина, Полина Попова, Анастасия Панфилова и Елизавета Заплатина. Вошел в тренерский штаб и наставник златоустовского клуба Михаил Накоряков.

Поединок у итальянок наша команда провела уверенно, выиграв со счетом 11:5. Лучшим игроком матча была признана Мария Берснева, оформившая хет-трик. Голкипер Евгения Головина показала 70% отраженных бросков.

«Мы серьезно готовились к этой игре, постарались удивить итальянок прессингом и скоростью. Нам это удалось. Отличный настрой и тактические установки были от тренеров. У нас молодая команда, но она готова играть со сборными высшего уровня», — отметила после игры Мария Берснева в интервью пресс-службе Федерации водного поло России.

Напомним, что в прошлом сезоне сборной России удалось завоевать бронзовые награды Мировой лиги. Сейчас «Динамо-Уралочка» сосредоточится на клубных соревнованиях. В начале февраля ей предстоит сыграть четвертьфинальный поединок в Евролиге, а затем провести четвертый тур чемпионата России, где команда Златоуста идет на первом месте.