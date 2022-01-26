В Копейске вводят раздельный сбор мусора

Контейнеры для пластика, бумаги и стекла расставят возле соцобъектов

В Копейске займутся раздельным сбором мусора. Новые пластиковые контейнеры для сортировки отходов поступили в город и теперь распределяются по участкам, прилегающим к детским садам, учреждениям культуры и спорта. Места для расстановки выбраны неслучайно: педагоги и тренеры помогут сформировать у маленьких копейчан ответственное отношение к окружающей среде, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Копейске перерабатываемые отходы из пластика, бумаги стекла теперь будут собирать в специальные контейнеры. 91 емкость поступила в город в рамках реализации нацпроекта «Экология». Деньги на закупку контейнеров, более 1, 5 млн. рублей, были выделены из областного и федерального бюджетов.

«До конца первой декады февраля они будут расставлены на участках, прилегающих к детским садам, учреждениям культуры и спорта. Места для расстановки выбраны неслучайно: педагоги и тренеры помогут сформировать у маленьких копейчан ответственное отношение к окружающей среде, приобщить детей к основам экологического воспитания», — сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Вывозить собранный мусор будет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «ЦКС».

Напомним, раздельный сбор мусора вводится и в Кыштыме, здесь закупили 232 контейнера.