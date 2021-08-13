УФАС России по Челябинской области приостановило проведение трех аукционов по поиску подрядчиков для уборки снега и мусора с дорог. Общая начальная стоимость закупок — 15 млрд рублей. На торги пожаловался предприниматель Александр Кулаков из Нижнего Новгорода. Он является членом «Общероссийского народного фронта» и активистом проекта «За честные закупки». Информация опубликована на сайте госзакупок. УФАС рассмотрит жалобу 16 августа.
Автор жалобы считает, что Миндортранс Челябинской области необоснованно укрупнил лоты на зимнее и летнее содержание дорог в регионе с 1 января 2022 года до 30 сентября 2024 года. Стоимость одного контракта — 4,3 млрд рублей, еще два «стоят» по 5,3 млрд рублей. Чтобы участвовать в закупке, потенциальному подрядчику нужно иметь на счетах сотни миллионов рублей для обеспечения заявки. Из-за этого в торгах не могут участвовать небольшие компании. По мнению заявителя, в регионе есть только одна компания, которая соответствует требованиям — «Южуралмост» с подконтрольными ей организациями.
«Для населенного пункта, имеющего статус города в соответствии с нормативным правовым актом субъекта РФ, численность населения которого не превышает 1 млн жителей, начальная цена одного лота не должна превышать 1 млрд рублей. Для третьей климатической зоны, к которой относится Челябинская область, начальная максимальная цена одного лота не должна превышать 1 млрд рублей», — говорится в жалобе.
Заявитель требует, чтобы заказчик отменил торги и разбил три лота на несколько более мелких закупок. По его мнению, это поможет развитию конкуренции на рынке дорожных работ в Челябинской области.
«В 2019 году две организации — „Ойкумена“ и „Южуралмост“ — зашли на торги с ценой в 15 млрд рублей, договорились, что не будут снижать стоимость контракта. В последующем почти 30% работ передали „дочке“ „Ойкумены“ — „Урал-сервис-групп“. Они лишили субъекты малого и среднего предпринимательства возможности развиваться в этой сфере. Это подрыв экономической безопасности региона и наносит колоссальный вред. Такие нарушения повторяются. Несмотря на то что лот разбили с 15 млрд рублей на три аукциона, нарушения сохранились. Торги должны проводиться лотами по 100—300 млн рублей, чтобы в каждом районе был свой подрядчик по содержанию дорог», — рассказал ИА «Первое областное» автор жалобы Александр Кулаков.
Напомним, в январе 2019 года областной Миндортрас заключил с московской АО «Ойкумена» договор на содержание региональных дорог на сумму 15,2 млрд рублей. Госконтракт действует до конца 2021 года. Субконтракт на выполнение дорожных работ «Ойкумена» заключила с магнитогорским АО «Южуралмост» (вторым участником торгов), которое в течение нескольких лет было монополистом на рынке дорожных подрядов в Челябинской области.
По данным базы «СБИС», АО «Ойкумена» владеют Андрей Бурцев и Михаил Семенов. Компании принадлежит 75% уставного капитала ООО «Урал-сервис-групп» (печально известный в Челябинске подрядчик, проваливший благоустройство набережной Миасса возле филармонии). 13% этой компании принадлежит Александру Зырянову (он является директором ЗАО «Южуралмост»). Считается, что компания «Урал-сервис-групп» связана с семьей челябинских предпринимателей Вильшенко. Их относят к владельцам двух в прошлом крупнейших дорожно-строительных компаний региона — «Южуралавтобан» и «Южуралмост». В 2020 году выручка «Ойкумены» составила 6,5 млрд рублей. Чистая прибыль — 275 млн рублей.
«Дорожные» контракты — в сфере особого внимания Челябинского УФАС. Напомним, в марте этого года Арбитражный суд Москвы посчитал незаконным решение антимонопольной службы по признанию экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского виновным в картельном сговоре с региональным Миндортрансом и компанией «Южуралмост» на «дорожных» торгах. Его действия, по данным антимонопольного ведомства, привели к тому, что компания «Южуралмост» выиграла десять аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд руб. при снижении цены контракта не более чем на 1,5%. После того как ФАС в марте 2019 года вынесла это решение, Борис Дубровский ушел в отставку.