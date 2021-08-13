В Челябинской области остановили аукционы по содержанию дорог на 15 миллиардов рублей

УФАС проверит закупки на соблюдение конкуренции

УФАС России по Челябинской области приостановило проведение трех аукционов по поиску подрядчиков для уборки снега и мусора с дорог. Общая начальная стоимость закупок — 15 млрд рублей. На торги пожаловался предприниматель Александр Кулаков из Нижнего Новгорода. Он является членом «Общероссийского народного фронта» и активистом проекта «За честные закупки». Информация опубликована на сайте госзакупок. УФАС рассмотрит жалобу 16 августа.

Автор жалобы считает, что Миндортранс Челябинской области необоснованно укрупнил лоты на зимнее и летнее содержание дорог в регионе с 1 января 2022 года до 30 сентября 2024 года. Стоимость одного контракта — 4,3 млрд рублей, еще два «стоят» по 5,3 млрд рублей. Чтобы участвовать в закупке, потенциальному подрядчику нужно иметь на счетах сотни миллионов рублей для обеспечения заявки. Из-за этого в торгах не могут участвовать небольшие компании. По мнению заявителя, в регионе есть только одна компания, которая соответствует требованиям — «Южуралмост» с подконтрольными ей организациями.

«Для населенного пункта, имеющего статус города в соответствии с нормативным правовым актом субъекта РФ, численность населения которого не превышает 1 млн жителей, начальная цена одного лота не должна превышать 1 млрд рублей. Для третьей климатической зоны, к которой относится Челябинская область, начальная максимальная цена одного лота не должна превышать 1 млрд рублей», — говорится в жалобе.

Заявитель требует, чтобы заказчик отменил торги и разбил три лота на несколько более мелких закупок. По его мнению, это поможет развитию конкуренции на рынке дорожных работ в Челябинской области.

«В 2019 году две организации — „Ойкумена“ и „Южуралмост“ — зашли на торги с ценой в 15 млрд рублей, договорились, что не будут снижать стоимость контракта. В последующем почти 30% работ передали „дочке“ „Ойкумены“ — „Урал-сервис-групп“. Они лишили субъекты малого и среднего предпринимательства возможности развиваться в этой сфере. Это подрыв экономической безопасности региона и наносит колоссальный вред. Такие нарушения повторяются. Несмотря на то что лот разбили с 15 млрд рублей на три аукциона, нарушения сохранились. Торги должны проводиться лотами по 100—300 млн рублей, чтобы в каждом районе был свой подрядчик по содержанию дорог», — рассказал ИА «Первое областное» автор жалобы Александр Кулаков.

Напомним, в январе 2019 года областной Миндортрас заключил с московской АО «Ойкумена» договор на содержание региональных дорог на сумму 15,2 млрд рублей. Госконтракт действует до конца 2021 года. Субконтракт на выполнение дорожных работ «Ойкумена» заключила с магнитогорским АО «Южуралмост» (вторым участником торгов), которое в течение нескольких лет было монополистом на рынке дорожных подрядов в Челябинской области.

По данным базы «СБИС», АО «Ойкумена» владеют Андрей Бурцев и Михаил Семенов. Компании принадлежит 75% уставного капитала ООО «Урал-сервис-групп» (печально известный в Челябинске подрядчик, проваливший благоустройство набережной Миасса возле филармонии). 13% этой компании принадлежит Александру Зырянову (он является директором ЗАО «Южуралмост»). Считается, что компания «Урал-сервис-групп» связана с семьей челябинских предпринимателей Вильшенко. Их относят к владельцам двух в прошлом крупнейших дорожно-строительных компаний региона — «Южуралавтобан» и «Южуралмост». В 2020 году выручка «Ойкумены» составила 6,5 млрд рублей. Чистая прибыль — 275 млн рублей.

«Дорожные» контракты — в сфере особого внимания Челябинского УФАС. Напомним, в марте этого года Арбитражный суд Москвы посчитал незаконным решение антимонопольной службы по признанию экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского виновным в картельном сговоре с региональным Миндортрансом и компанией «Южуралмост» на «дорожных» торгах. Его действия, по данным антимонопольного ведомства, привели к тому, что компания «Южуралмост» выиграла десять аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд руб. при снижении цены контракта не более чем на 1,5%. После того как ФАС в марте 2019 года вынесла это решение, Борис Дубровский ушел в отставку.