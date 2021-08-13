Челябинцы по‑прежнему дышат дымом от якутских лесных пожаров

Минэкологии Челябинской области объясняет неприятный запах в городе отсутствием ветра

Несмотря на положительные прогнозы синоптиков, Челябинск и некоторые районы области по-прежнему, на 13 августа, находятся во власти дыма, пришедшего с лесных пожаров в Якутии. Минэкологии региона просит граждан соблюдать осторожность, а предприятия — максимально сократить выбросы в атмосферу.



«Со вчерашней ночи наблюдаются повышение концентраций взвешенных частиц, сероводорода и других компонентов в приземном слое. Это связанно в первую очередь со слабым ветром, до 0,8 метра в секунду, с переходом в течение дня с северо-западного направления на юго-восточное и ночной инверсией. Указанные метеорологические параметры способствуют застою воздуха и накоплению загрязнителей в нижних слоях атмосферы от природных пожаров и промышленных предприятий», — заявляют в пресс-службе министерства экологии.

Действительно, в некоторых районах Челябинска уже есть жалобы на смог и сильный неприятный запах. Например, «ароматы» сероводорода накрыли обширную площадь в районе остановки «Улица Черкасская».

Промышленные предприятия региона должны сократить выбросы в атмосферу на 20—40 процентов, кроме того, вводится ограничение на строительные и ремонтные работы в жилых массивах. Челябинцев просят отказаться 13 августа от использования личного транспорта, властям рекомендовано усилить полив улиц.

Как сообщало Первое областное информагентство, туман и смог над рядом муниципалитетов объясняются бушующими в Якутии лесными пожарами. Дым от них накрыл города нескольких соседних регионов.