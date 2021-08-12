Вблизи нацпарка «Таганай» потушили лесной пожар

Спасателям понадобились навыки скалолазания

В 300 метрах от границы с национальным парком «Таганай» в четверг, 11 августа, загорелся лес. В тушении приняли участие инспекторы службы охраны парка, арендаторы и специалисты главного управления лесами по Челябинской области. Спасателям понадобились навыки скалолазания, сообщили в пресс-службе регионального управления лесами.

«Возгорание произошло на самой вершине Александровской сопки на площади 0,25 гектаров. Огонь локализован, сейчас задача — дотушить. Распространение огня предотвращено», — прокомментировали в ведомстве.

Александровская сопка считается одной из самой труднодоступной горой с крутым склоном. Высота сопки — почти 850 метров, она имеет форму скалистого гребня. В управлении рассказали, что огнеборцы с рюкзаками за спиной поднимаются на самую вершину, чтобы вручную загасить все возгорания.