В Челябинске нашли подпольный игорный клуб

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ

В одном из частных домов Челябинска обнаружили незаконно организованный игорный клуб. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

По предварительной версии, группа лиц организовала в частном доме игорное заведение с компьютерным оборудованием. Во время расследования дела из частного дома изъяли игорные автоматы, системные блоки и крупную выручку.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»), — рассказали в областном СУ СКР.

Как ранее писал наш сайт, Калининский районный суд Челябинска начал рассмотрение дела в отношении 23 южноуральцев, обвиняемых в незаконном проведении азартных игр и организации преступного сообщества.

В июле в Челябинске в одном из домов по улице Доватора также было незаконно организовано игорное заведение. Правоохранители обнаружили в нем 16 комплектов игорного оборудования.