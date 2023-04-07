За январь — февраль нынешнего года в Челябинской области введено 544,6 тыс. кв. м жилья. Это на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Данные сообщает Контрольно-счетная палата на основе анализа отрасли по состоянию на 1 марта 2023-го.
Эксперты также выяснили, в каких муниципалитетах Челябинской области больше всего ввели в эксплуатацию жилья, а где наблюдается снижение показателя.
Лидеры по динамике ввода жилья:
Саткинский район (+408%);
Копейский городской округ (+141%);
Брединский район (+102,1%);
Кыштымский городской округ (+83%);
Сосновский район (+62,7%).
Сокращение ввода жилья наблюдается:
в Варненском районе (–54,8%);
Златоустовском городском округе (–61,2%);
Карабашском городском округе (–69,8%);
Троицком районе (–70,5%);
Нязепетровском районе (–73,8%).
Напомним, что губернатор Алексей Текслер поставил задачу активизировать работу в сфере строительства в муниципалитетах региона и сохранить темпы роста, достигнутые в строительстве в 2022 году.