В Челябинской области на 11% вырос объем ввода жилья

С начала года в регионе построили 545 тысяч квадратных метров

За январь — февраль нынешнего года в Челябинской области введено 544,6 тыс. кв. м жилья. Это на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Данные сообщает Контрольно-счетная палата на основе анализа отрасли по состоянию на 1 марта 2023-го.





Эксперты также выяснили, в каких муниципалитетах Челябинской области больше всего ввели в эксплуатацию жилья, а где наблюдается снижение показателя.

Лидеры по динамике ввода жилья:

Саткинский район (+408%);

Копейский городской округ (+141%);

Брединский район (+102,1%);

Кыштымский городской округ (+83%);

Сосновский район (+62,7%).

Сокращение ввода жилья наблюдается:

в Варненском районе (–54,8%);

Златоустовском городском округе (–61,2%);

Карабашском городском округе (–69,8%);

Троицком районе (–70,5%);

Нязепетровском районе (–73,8%).

Напомним, что губернатор Алексей Текслер поставил задачу активизировать работу в сфере строительства в муниципалитетах региона и сохранить темпы роста, достигнутые в строительстве в 2022 году.