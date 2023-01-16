План перевыполнили: в Челябинской области построили 1,87 млн квадратных метров жилья

Около миллиона «квадратов» — это индивидуальное жилье

В Челябинской области подвели итоги работы строительной отрасли в 2022 году. Результат оказался лучше, чем ожидалось: вместо 1,65 млн кв. м жилья сдали в строй 1,87 млн кв. м. Как отметил в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер, это один из лучших показателей за всю историю региона. Но впереди более глобальная цель: к 2030 году Челябинская область должна сдавать до 2,8 млн кв. м жилья.

«В 2023 году планируем построить 1 млн 800 тыс. квадратных метров жилья. В помощь новый механизм комплексного развития территорий, когда взамен старых домов появляется новое жилье и социальная инфраструктура. Всего запланировано 77 проектов КРТ в 14 муниципалитетах области», — подчеркивает глава региона.

Задел для работы у застройщиков уже есть. Им выданы разрешения на строительство 501 многоквартирного дома с жилой площадью свыше 2,2 млн кв. м. Общий потенциал строительства многоквартирного жилья оценивается в 12,6 млн кв. м.





Еще одно знаковое достижение 2022 года — это завершение строительства и сдача девяти проблемных домов, из-за которых были нарушены права тысяч дольщиков. В нынешнем году в Челябинской области хотят достроить еще 14 подобных многоквартирных объектов. Это позволит восстановить права порядка 1,5 тысячи участников долевого строительства. Около 200 человек смогут восстановить свои права через выплаты.

На итоговом совещании по работе стройкомплекса рассказали и о программе сноса-расселения аварийного жилфонда. Областную адресную программу предполагается реализовать уже в 2023-м, а не в 2025 году. Планируется расселить весь признанный до 1 января 2017 года аварийный жилфонд в регионе — а это почти 200 тысяч «квадратов». В новое жилье переедут почти 13 тысяч человек.

Следующая задача — начать реализацию федеральной программы по расселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2020 года.️ Как уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области, в 2023 году за счет выделения дополнительных средств из регионального бюджета улучшат жилищные условия более тысячи человек.

«Новое жилье в области должно быть качественным. У потребителя должна быть и возможность выбора класса новых домов. Ну и по умолчанию любое жилищное строительство должно появляться с соответствующей социальной инфраструктурой и комфортной городской средой. Других проектов более не рассматриваем», — подытожил Алексей Текслер.