Владимир Якушев призвал формировать строительный задел на следующие годы

Градостроительный потенциал по УрФО — более 40 млн кв.м

В Уральском федеральном округе по итогам 2022 года построили на 10% больше зданий, чем в 2021 году. Это 8,5 млн квадратных метров жилья. Свои жилищные условия улучшили более 325 тысяч семей. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в УрФО.



Больше половины — 55% сданного в 2022 году жилья — это многоквартирные дома, а остальное — индивидуальное жилищное строительство. Жилфонд округа продолжают обновлять. Сейчас идет строительство еще 775 многоквартирных домов, из которых 412 были заложены в 2022 году. Полпред президента РФ Владимир Якушев отметил, что важно сохранять темпы строительства и в 2023 году.

«Задача сложная, но при грамотном распределении усилий и ресурсов — выполнимая. При этом параллельно нужно формировать строительный задел на следующие годы — градостроительный потенциал наших регионов большой, все возможности для дальнейшего развития строительства есть»,— акцентировал Владимир Якушев.

В прошлом году, благодаря федеральному проекту в УрФО из аварийного жилья переехали 28 тысяч человек — это более чем в полтора раза превышает плановые показатели.