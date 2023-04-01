Себестоимость строительства в Челябинской области выросла на 30% за два года

Застройщики стали тратить на возведение новостроек почти на 10 тысяч рублей больше

В Челябинской области себестоимость строительства за два года выросла на 30%. Как сообщили аналитики сервиса «Циан», весной 2021 года строительство квадратного метра в регионе застройщикам обходилось в 28,2 тысячи рублей, а весной 2023 года — в 36,7 тысячи рублей. Это меньше, чем в большинстве российских регионах.

Например, в Москве себестоимость строительства выросла на 69%, в Приморском крае — на 81%, в соседней Свердловской области — на 39%. В среднем по России за два года застройщики стали тратить на возведение новостроек в полтора раза больше денег.

«В целом по регионам, вошедшим в выборку, средневзвешенная цена „квадрата“ по себестоимости составила 50,4 тысячи рублей против 34 тысяч два года назад. Причем в 2021-2022 годах себестоимость выросла примерно на 6 тысяч рублей за квадратный метр, за последний год прибавка составила уже около 10 тысяч рублей»,— сообщила эксперт «Циан. Аналитики» Виктория Кирюхина.

Отмечается, что рост себестоимости строительства связан с ростом цен на стройматериалы и перевозки.