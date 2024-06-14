В Челябинской области бизнес и власть обсудили развитие сбалансированного рынка труда

В Сатке прошло заседание правления промышленников и предпринимателей

Сегодня, 14 июня, в Сатке во дворце культуры «Магнезит» собрались промышленники и предприниматели Челябинской области. На повестке — обсуждение накопившихся вопросов, способы их решения и обозначение новых задач.



Участников заседания правления Союза промышленников и предпринимателей в формате видеоконференцсвязи поприветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он озвучил, что вчера обратился к Заксобранию региона и перечислил достижения в экономической сфере за последние пять лет. За это время валовый региональный продукт увеличился с 1,5 до 2,5 триллионов рублей. Промышленный рост по итогам прошлого года составил почти 11%, а в обрабатывающих и базовых отраслях — 13%.





«Благодаря активной позиции бизнеса и мерам государственной поддержки и федерального, и регионального уровней, предприятия наращивали объемы производства, инвестировали в свое развитие. Объем инвестиций в основной капитал вырос за пять лет с 255 до почти 450 миллиардов рублей в год», — сказал Алексей Текслер.

Челябинская область вошла в топ-10 рейтинга инвестиционного климата. За пять лет в регионе появился целый ряд новых и востребованных масштабных производств.

Глава региона отметил, что за пять лет зарплата в регионе увеличилась почти вдвое. Кроме того, на Южном Урале благодаря взаимодействию власти и бизнеса появились новые проекты, которые позитивно оценивают жители.





Алексей Текслер во время обращения к промышленникам и предпринимателям остановился на нескольких задачах.

«Необходимо сохранить нынешнюю динамику роста заработной платы, уделять больше внимания подготовке кадров, продолжить реализацию проекта „Профессионалитет“, формированию лабораторий будущего университетского кампуса», — сообщил глава региона.

Он также озвучил необходимость повышения производительности труда и роботизации производств. Глава региона остановился на ключевой задаче — здоровьесбережения коллективов. По его словам, нужно продолжать программы диспансеризации, вакцинации и мотивировать к этому персонал. Кроме того, важно инвестировать в социальную сферу.





«Прошу поддерживать важные инициативы и форумы, которые продвигают наш регион. В частности, Русский экономический форум и Всероссийский Детский Экологический Форум», — сказал губернатор.

В свою очередь руководители компаний понимают, что без эффективной работы предприятия, коллектива, без подготовки кадров невозможно движение вперед, уверен президент УК «Южуралзолото Группа компаний» Константин Струков.





«Мы в плановом режиме все эти мероприятия выполняем», — сказал Константин Струков.

Касаемо подготовки кадров, замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк сообщил, что по итогам заседаний предложения рассматриваются. После чего часть из них реализуется, а часть — трансформируется.





После заседания на площадке ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер и генеральный директор Группы «Магнезит» Сергей Одегов подписали два соглашения. Речь идет о создании на базе вуза кафедры по подготовке специалистов для отрасли огнеупоров и об открытии на базе межуниверситетского кампуса лабораторий предприятия.





«Университет и группа компаний „Магнезит“ заходит в кампус со своими лабораториями, что позволит в будущем подготовить те кадры, которые будут удовлетворять отрасль огнеупорных материалов», — отметил Александр Вагнер.

Напомним, вчера губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Заксобрания региона выделил девять приоритетов устойчивого и успешного развития области.

Сегодня, 14 июня, он подал документы в региональный избирком в рамках процедуры выдвижения на должность Губернатора Челябинской области.