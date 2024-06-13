Алексей Текслер выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Челябинской области

Генсовет партии «Единая Россия» поддержал его

Сегодня по окончании ежегодного обращения губернатора Челябинской области к депутатам ЗСО прошло заседание президиума регионального политсовета «Единой России», на котором генсовет партии поддержал кандидатуру Алексея Текслера для выдвижения на новый губернаторский срок.



«Выбор Алексея Леонидовича в качестве кандидата от партии был вполне очевиден. Его кандидатура отвечает всем требованиям времени, в котором мы живем, он способен успешно решать стоящие перед Челябинской областью задачи. Единогласная поддержка, которую он получил на конференции, это подтверждает. Оказывая поддержку Алексею Леонидовичу, мы в первую очередь поддерживаем курс, которым идет наша область. А значит, и курс президента», — отметил вице-спикер областного парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Денис Моисеев.

За кандидатуру Алексея Текслера проголосовали все участники конференции, в числе которых и герои специальной военной операции.