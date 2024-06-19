В ЮУрГУ откроют инженерный факультет на 100 бюджетных мест

У студентов будет серьезная языковая подготовка с изучением английского и китайского

В Южно-Уральском государственном университете создадут новый инженерный факультет. Он предусматривает сто бюджетных мест по пяти профилям. У студентов будут опытные наставники и серьезная языковая подготовка с изучением технического английского и китайского, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



Соответствующее соглашение о реализации совместного образовательного проекта «Факультет „Машиностроение и технологии“» подписали гендиректор ПГ «Конар» Валерий Бондаренко и ректор ЮУрГУ Александр Вагнер. Это позволит сформировать кадры для компании и российской промышленности.

Набор стартует 20 июня. Предусматривается очная и заочная форма обучения по специальностям: роботизация и инжиниринг (деятельность от проектирования и расчетов до эксплуатации изделия. — Прим. автора) сварочного производства, автоматизация и инжиниринг обработки металлов давлением, технологии цифрового машиностроения, металловедение, термообработка и физикохимия материалов, системный инжиниринг металлургических технологий.

Практические занятия будут проводить опытные наставники. Студентов ждет оплачиваемая производственная практика. А изучение иностранных языков поможет интеграции в международные производственные отношения.

Накануне Александр Вагнер подписал соглашение, согласно которому на базе ЮУрГУ создадут кафедру по подготовке специалистов для отрасли огнеупоров.