Алексей Текслер: «Наша цель на пять лет — сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей»

В основе всего — «Человек» и «Семья»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня выступил с обращением перед депутатами Законодательного собрания региона. Он назвал это обращение особенным, поскольку оно звучало для каждого жителя области, перекликаясь с самым первым его посланием в мае 2019 года. Основные посылы и тезисы губернатора — в нашем материале.

Ни одна сфера не осталась без внимания. Несмотря на все вызовы (пандемия, санкционное давление на экономику), в течение прошедшей пятилетки проделана огромная работа в важнейших для людей сферах: это здравоохранение, образование, культура, спорт, строительство, занятость, комфортная жизнь, развитие. Проведена глубокая работа по всей Челябинской области, которая направлена на решение проблем и дальнейшее стратегическое развитие региона.

Два важных акцента обращения — «Человек» и «Семья». «В основе всего — человек», «строим экономику для людей», «сделать жизнь каждого жителя региона, каждой южноуральской семьи лучше» — об этом неоднократно говорит губернатор. Этот акцент определил Алексей Текслер еще в обращении 2019 года. И сегодня он озвучил очередные дополнительные решения для поддержки семьи.





Сегодня Алексей Текслер выделил девять приоритетов устойчивого и успешного развития Челябинской области. Он назвал их основой всех планов и решений на следующие пять лет:

«Первое. Всё для Победы! Все мы объединились во имя достижения этой цели. Наша промышленность, органы власти, общественные организации продолжат всемерно помогать нашей армии. Особую заботу и поддержку продолжим оказывать участникам СВО и членам их семей».

2. Развитие и гармоничная жизнь каждого человека. Это современная медицина, развитая социальная сфера, качественное и доступное образование, раскрытие творческого потенциала. Возможности для занятия спортом, а также для отдыха и внутреннего туризма.

3. Работа, востребованность, самореализация. Это высокооплачиваемые рабочие места, возможности карьерного роста и развития в любой выбранной сфере. Челябинская область должна стать местом, где каждый может реализовать себя и свой потенциал.

4. Ускоренное технологическое развитие. Это формирование и развитие импортоопережающих производств, проникновение передовых технологий во все сферы жизни региона. Роботизация и цифровизация. Рост производительности труда и всех ключевых экономических показателей.

5. Развитое сельское хозяйство, сильное село. Использование современных технологий, рост урожайности, улучшение качества жизни на селе — все это актуальные задачи.

6. Инфраструктура качества жизни. Качественные дороги, новый транспорт, устойчивая связь, высокоскоростной интернет, железнодорожное и авиасообщение. Особый акцент на модернизации коммунальной сферы, надежном энергоснабжении и газификации.

7. Природосбережение и экология. Продолжится усиленная работа по сохранению лесов, озер и рек. Не менее важно ответственное потребление. Развитие системы обращения с ТКО. Все новые производства автоматически должны будут присоединяться к региональному экологическому стандарту.

8. Новый облик городов. Продолжится строительство современного жилья, создание комфортной городской среды. Развитие городских пространств.

9. Основа основ — счастливые семьи.

«Наша социальная политика, усилия по развитию региона должны быть направлены на рост числа семей с детьми, особенно многодетных семей, их благополучие. Это безусловный приоритет. Наша цель на следующие пять лет — сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей»,

— резюмировал Алексей Текслер.