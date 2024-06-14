Алексей Текслер подал документы для выдвижения на должность губернатора Челябинской области

Заявление приняли в региональном избиркоме

В пятницу, 14 июня, Алексей Текслер подал пакет документов для выдвижения в кандидаты на пост губернатора Челябинской области. Это стандартная процедура для участия в выборах главы региона. Губернатора жители Челябинской области выберут 7—8 сентября.

Накануне кандидатура Алексея Текслера была одобрена на президиуме регионального политсовета партии «Единая Россия».

«Выбор Алексея Леонидовича в качестве кандидата от партии был вполне очевиден. Его кандидатура отвечает всем требованиям времени, в котором мы живем, он способен успешно решать стоящие перед Челябинской областью задачи. Единогласная поддержка, которую он получил на конференции, это подтверждает», — отметил ранее вице-спикер областного парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Денис Моисеев.

Алексей Текслер до конференции выступил с обращением к депутатам Законодательного собрания Челябинской области. Он озвучил направления работы и решения за пять предыдущих лет по всем отраслям: от рождения человека до его становления, развития и успешности. Новый посыл обращения губернатора: Челябинская область — регион абсолютных возможностей — подтверждают озвученные 9 приоритетов ее развития.

• Все для Победы!

• Развитие и гармоничная жизнь каждого человека.

• Работа, востребованность, самореализация.

• Ускоренное технологическое развитие.

• Развитое сельское хозяйство, сильное село.

• Инфраструктура качества жизни.

• Природосбережение и экология.

• Новый облик городов.

• Основа основ — счастливые семьи.



С этого момента Алексей Текслер — кандидат на должность губернатора Челябинской области.